Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. В Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что модель находится в отделении анестезиологии и реанимации.
"Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее навестить. Со слов родителей, она пребывает в тяжелом состоянии. К ней пока пускают только родных, но она пришла в сознание", - рассказала собеседница агентства.
По словам агента, она не задавала вопросов о подробностях случившегося с Пунтус, так как на данный момент "всех просто интересует ее здоровье".