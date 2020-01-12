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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
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РИА Новости

Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

20:08 12.01.2020
41306
© StarPro Кадр из видео группы "На-На" на песню "Зинаида"
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
© StarPro
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. В Боткинской больнице РИА Новости сообщили, что модель находится в отделении анестезиологии и реанимации.
"Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее навестить. Со слов родителей, она пребывает в тяжелом состоянии. К ней пока пускают только родных, но она пришла в сознание", - рассказала собеседница агентства.
По словам агента, она не задавала вопросов о подробностях случившегося с Пунтус, так как на данный момент "всех просто интересует ее здоровье".
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9221225915
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