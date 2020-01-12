Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о неоказании помощи пациенту

ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию о том, что сотрудники больницы в Георгиевске оставили парализованного пациента лежать на полу без внимания.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись и информация о том, что в больнице Георгиевска врачи три дня игнорировали лежащего на носилках парализованного пациента. В публикации отмечалось, что мужчина просил воды и хотел в туалет, однако на его просьбы никто не реагировал. А положить пациента в палату удалось со скандалом.

"Информация о неоказании гражданину медицинской помощи искажена автором поста в соцсети. Гражданин поступил в приемное отделение Георгиевской районной больницы 11 января. Был осмотрен врачами терапевтом, неврологом, травматологом, проведены лабораторные исследования, ЭКГ-исследование, рентген-исследование левого плечевого сустава, рентген-исследование грудной клетки", - сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Как отмечается, врачи пришли к заключению, что показаний для госпитализации нет, вместе с тем гражданин неоднократно повторил, что у него нет места жительства и ему некуда идти. "Это было учтено врачами, поэтому дежурный администратор принял решение о госпитализации гражданина в терапевтическое отделение. Отделение было полностью загружено, было необходимо время для установки дополнительной койки в коридоре", - отметили в ведомстве.