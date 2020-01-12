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Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о неоказании помощи пациенту
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РИА Новости

Минздрав Ставрополья опроверг сообщения о неоказании помощи пациенту

20:06 12.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент в больнице
Пациент в больнице
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию о том, что сотрудники больницы в Георгиевске оставили парализованного пациента лежать на полу без внимания.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись и информация о том, что в больнице Георгиевска врачи три дня игнорировали лежащего на носилках парализованного пациента. В публикации отмечалось, что мужчина просил воды и хотел в туалет, однако на его просьбы никто не реагировал. А положить пациента в палату удалось со скандалом.
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Публикация от Георгиевск (@georgievsk_ru)

"Информация о неоказании гражданину медицинской помощи искажена автором поста в соцсети. Гражданин поступил в приемное отделение Георгиевской районной больницы 11 января. Был осмотрен врачами терапевтом, неврологом, травматологом, проведены лабораторные исследования, ЭКГ-исследование, рентген-исследование левого плечевого сустава, рентген-исследование грудной клетки", - сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Как отмечается, врачи пришли к заключению, что показаний для госпитализации нет, вместе с тем гражданин неоднократно повторил, что у него нет места жительства и ему некуда идти. "Это было учтено врачами, поэтому дежурный администратор принял решение о госпитализации гражданина в терапевтическое отделение. Отделение было полностью загружено, было необходимо время для установки дополнительной койки в коридоре", - отметили в ведомстве.
По данным минздрава, в настоящее время в Георгиевской районной больнице находятся несколько граждан без определенного места жительства, у которых отсутствуют показания для лечения, и администрация занимается их размещением в социальных учреждениях.
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