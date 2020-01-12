Италия предложила ввести в Ливию европейских миротворцев

"Почему бы и нет? Это был бы единственный способ остановить внешние вмешательства, расправу над невинными мирными жителями и дать Евросоюзу возможность говорить в один голос", - сказал он в интервью газете La Stampa

По словам министра, подобный запрос должен поступить со стороны ливийцев и быть одобрен ООН. Ди Майо подчеркнул, что вопрос введения миротворцев должен рассматриваться без "давления и принуждения": "альтернативой не может быть стоять и смотреть, как другие вооружают вовлеченные стороны".

"В прошлом у нас был ряд миротворческих миссий, одни неправильные по времени и форме, другие плодотворные. … Если стороны будут согласны, учитывая, что мы достигли прекращения огня, я считаю, что как Евросоюзу нам пора думать об инициативе, которая может гарантировать мирные договоренности", - сказал Ди Майо, приведя в пример миротворческую миссию ООН в Ливане.

Урегулированию кризиса в Ливии были посвящены сразу нескольких постов главы МИД Италии в Facebook. Говоря об итогах своего визита в Турцию, Ди Майо заявил о достижении договоренности работы по Ливии в составе группы из России, Турции и Италии.

Как сообщила впоследствии газета Il Corriere della Sera, встреча представителей этих стран пройдет в ближайшие дни.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международно признанного правительства национального единства Ливии Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

В ночь на воскресенье ЛНА все же объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии, отметив в своем заявлении, что "другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия", иначе ее нарушения ждет жесткий ответ.