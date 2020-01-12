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Владислав Сурков прибыл в Абхазию
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РИА Новости

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

19:50 12.01.2020 (обновлено: 19:59 12.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум.
"Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась", - сказал он.
В воскресенье лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.
Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
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