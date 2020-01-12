Владислав Сурков прибыл в Абхазию

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник президента России Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум

"Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась", - сказал он.

В воскресенье лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.