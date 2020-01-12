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У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих
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РИА Новости

У резиденции президента Абхазии собрались несколько сотен протестующих

19:41 12.01.2020 (обновлено: 19:59 12.01.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Несколько сотен сторонников оппозиции собрались около госдачи президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Они требуют от главы государства Рауля Хаджимбы уйти в отставку. К зданию подтягиваются силы правопорядка. За забором резиденции также стоят несколько десятков милиционеров, многие вооружены автоматами. Оппозиционеры выкрикивают лозунги.
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Ранее состоялись переговоры между лидером оппозиции Асланом Бжания и Хаджимбой. Президент пообещал дать ответ относительно отставки в ближайшее время.
В свою очередь, вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник российского лидера Владислав Сурков прибыл в Сухум.
"Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась", - сказал он.

Ситуация в Абхазии

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Позднее ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.

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