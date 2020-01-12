Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Сотни протестующих выдвинулись с площади администрации президента Сотни протестующих выдвинулись с площади администрации президента Абхазии , где четвертый день требуют отставки главы государства Рауля Хаджимбы , к его госдаче, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.

Отправиться к госдаче президента протестующих призвал инициатор митинга Ахра Авидзба.

"Он (Хаджимба) попросил пару часов. Ответа до сих пор нет. Может быть, он есть, но мы не знаем. Поэтому мы отправимся за ответом к нему", - сказал Авидзба.

Он призвал протестующих не брали с собой "ничего железного". "Там наши братья. Если у них есть желание в нас стрелять, у них не хватит столько патронов", - добавил он.

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.