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Суд арестовал участника потасовки с сыном Жванецкого
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РИА Новости

Суд арестовал участника потасовки с сыном Жванецкого

19:28 12.01.2020
11202
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого ранее задержали правоохранители по подозрению в ограблении друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого после потасовки у ресторана в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 11 января избрал Асылбеку Хисами меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Хисами вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
До этого в пресс-службе столичного главка МВД заявляли, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки задержали 23-летнего приезжего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже.
В Москве избили сына Жванецкого
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Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Отмечалось, что в полицию обратились двое 24-летних жителей столицы. По их словам, при выходе из ресторана, расположенного на Минской улице, у них возникла конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами. Один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал имеющиеся наличные денежные средства и скрылся.
В полиции подчеркнули, что речь идет об одном из нападавших, который ограбил друга Дмитрия Жванецкого. Его задержали в Московской области. Личность второго нападавшего устанавливается, ведутся его поиски.
Ранее пресс-секретарь МГИМО рассказала РИА Новости, что двух студентов вуза, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого, вызвали в администрацию института для объяснений.
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МГИМОМВД РФМихаил ЖванецкийМоскваМосковская областьРоссияПроисшествияНикулинский суд г. Москвы
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