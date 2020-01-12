Суд арестовал участника потасовки с сыном Жванецкого

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. арестовал мужчину, которого ранее задержали правоохранители по подозрению в ограблении друга сына писателя-сатирика Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого ранее задержали правоохранители по подозрению в ограблении друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого после потасовки у ресторана в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд 11 января избрал Асылбеку Хисами меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

Хисами вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

До этого в пресс-службе столичного главка МВД заявляли, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки задержали 23-летнего приезжего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже.

Отмечалось, что в полицию обратились двое 24-летних жителей столицы. По их словам, при выходе из ресторана, расположенного на Минской улице, у них возникла конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами. Один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал имеющиеся наличные денежные средства и скрылся.

В полиции подчеркнули, что речь идет об одном из нападавших, который ограбил друга Дмитрия Жванецкого. Его задержали в Московской области. Личность второго нападавшего устанавливается, ведутся его поиски.