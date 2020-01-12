Главу Human Rights Watch не пустили в Гонконг

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Гонконга отказали во въезде на территорию административного района исполнительному директору международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту.
"Я прилетел в Гонконг, чтобы представить новый всемирный доклад HRW. В этом году в нем говорится о том, как китайские власти подрывают международную систему защиты прав человека. Но власти только что запретили мне въезд в Гонконг, это показывает, что проблема обостряется", - написал Рот в своем Twitter-аккаунте.
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Как говорится в заявлении организации, инцидент произошел в воскресенье, 12 января, после того, как Рот приземлился в Гонконге. "Иммиграционные власти сказали Роту, гражданину США, что он не может въехать (в Гонконг), когда он приземлился в международном аэропорту Гонконга", - отмечает организация. Причины отказа во въезде власти не предоставили.
В прошлом глава Human Rights Watch неоднократно посещал Гонконг. В апреле 2018 года, в частности, он представлял там доклад организации по гендерной дискриминации на рынке труда КНР.