Главу Human Rights Watch не пустили в Гонконг

Как говорится в заявлении организации, инцидент произошел в воскресенье, 12 января, после того, как Рот приземлился в Гонконге. "Иммиграционные власти сказали Роту, гражданину США, что он не может въехать (в Гонконг), когда он приземлился в международном аэропорту Гонконга", - отмечает организация. Причины отказа во въезде власти не предоставили.