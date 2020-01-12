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В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона
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РИА Новости

В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона

18:57 12.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Хлопок произошел в квартире на восьмом этаже в процессе самогоноварения. Пострадала женщина 1982 года рождения - с ожогом руки и лица госпитализирована в Узловскую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате хлопка в квартире выбило оконную раму. Обстоятельства происшествия выясняются.
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МЧС РФРоссияТульская областьПроисшествия
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