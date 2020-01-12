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Путин и Конте отметили важность соблюдения перемирия в Ливии
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РИА Новости

Путин и Конте отметили важность соблюдения перемирия в Ливии

18:36 12.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора отметили важность соблюдения обеими сторонами конфликта в Ливии режима прекращения огня, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
"Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Также стороны выразили готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Вчера, 18:03
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинЛивияРоссияИталияВ мире
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