Путин и Конте отметили важность соблюдения перемирия в Ливии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора отметили важность соблюдения обеими сторонами конфликта в Ливии режима прекращения огня, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
"Особо отмечена важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Также стороны выразили готовность содействовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.
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