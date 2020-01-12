Парламент востока Ливии может обратиться за военной помощью к Египту

КАИР, 12 янв - РИА Новости. Заседающий на востоке парламент Заседающий на востоке парламент Ливии , сотрудничающий с Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , может обратиться к Египту за военной помощью в случае иностранного вмешательства, заявил в воскресенье спикер восточного парламента Акиля Салех , выступая перед депутатами египетского парламента.

"Призываю вас занять смелую позицию… Мы можем быть вынуждены попросить вмешательства египетских вооруженных сил, если мы столкнемся с иностранным вмешательством в нашу страну", - сказал Салех. Выступление ливийского спикера транслировало египетское телевидение.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.