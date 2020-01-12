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Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник
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РИА Новости

Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник

18:24 12.01.2020
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила турецкий беспилотник со снарядами для минометов, говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама".
В ночь на воскресенье ЛНА и Правительство национального согласия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Вчера, 12:14
ПНС Ливии обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
"Турецкий беспилотник противника, перевозивший снаряды для минометов, был сбит. Это (полет – ред.) является нарушением перемирия. Он был сбит ротой (имени – ред.) мученика Абдаллы аль-Утайри, входящей в состав 128-го пехотного батальона", - сообщается в заявлении.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 (1.00 мск) 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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11 января, 19:15
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