Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник

БЕНГАЗИ (Ливия), 12 янв - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила турецкий беспилотник со снарядами для минометов, говорится в заявлении пресс-центра оперативного штаба операции "Аль-Карама".

В ночь на воскресенье ЛНА и Правительство национального согласия объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

"Турецкий беспилотник противника, перевозивший снаряды для минометов, был сбит. Это (полет – ред.) является нарушением перемирия. Он был сбит ротой (имени – ред.) мученика Абдаллы аль-Утайри, входящей в состав 128-го пехотного батальона", - сообщается в заявлении.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 (1.00 мск) 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.