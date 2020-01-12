Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители дома, из окна которого выпала модель Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус , рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.

По словам соседей, в дом на Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Через некоторое время они ушли, но потом вернулись.

"Может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали", — заявил один жильцов "МК"

Он добавил, что молодой человек модели — внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков — редко бывал дома. Собеседник издания сказал, что сейчас полиция опечатала квартиру.

"МК" также поговорил с кастинг-директором Пунтус Дмитрием, который работал с Ксенией последние два года. Он сообщил, что девушка сотрудничала с модельным агентством и часто летала на съемки в Европу.

"Последний раз я общался с ней 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках", — рассказал он.

Дмитрий заметил, что Пунтус была ответственным человеком и не могла "пуститься во все тяжкие" накануне важного мероприятия.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что модель могла принимать наркотики. Кастинг-директор назвал эту информацию "ерундой" и подчеркнул, что девушка вела здоровый образ жизни.

Он рассказал, что Пунтус давно встречалась с молодым человеком по имени Назар.

"Во всяком случае, еще несколько месяцев назад я их видел вместе. А вот про внука Михалкова я впервые услышал после происшествия", — цитирует его издание.

Друзья Пунтус также подтвердили, что девушка не употребляла наркотические вещества.

"Я хорошо знаю Ксению. Запрещенные препараты она никогда не принимала. С Андреем они общались. Но вроде близких отношений между ними не было. Вместе они точно не жили", — заявила приятельница модели Дарья.

Накануне СМИ сообщили, что Ксения Пунтус выпала с третьего этажа дома в центре Москвы . По их информации, перед инцидентом она вернулась из бара в сопровождении Андрея Бакова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул.