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Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна
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РИА Новости

Соседи рассказали о ночи, когда модель Ксения Пунтус выпала из окна

18:10 12.01.2020 (обновлено: 18:46 12.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в квартире в ночь инцидента.
По словам соседей, в дом на Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Через некоторое время они ушли, но потом вернулись.
"Может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали", — заявил один жильцов "МК".
Он добавил, что молодой человек модели — внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков — редко бывал дома. Собеседник издания сказал, что сейчас полиция опечатала квартиру.
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"МК" также поговорил с кастинг-директором Пунтус Дмитрием, который работал с Ксенией последние два года. Он сообщил, что девушка сотрудничала с модельным агентством и часто летала на съемки в Европу.
"Последний раз я общался с ней 7 января, приглашал ее сниматься в клипе. Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках", — рассказал он.
Дмитрий заметил, что Пунтус была ответственным человеком и не могла "пуститься во все тяжкие" накануне важного мероприятия.
Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что модель могла принимать наркотики. Кастинг-директор назвал эту информацию "ерундой" и подчеркнул, что девушка вела здоровый образ жизни.
Он рассказал, что Пунтус давно встречалась с молодым человеком по имени Назар.
"Во всяком случае, еще несколько месяцев назад я их видел вместе. А вот про внука Михалкова я впервые услышал после происшествия", — цитирует его издание.
Друзья Пунтус также подтвердили, что девушка не употребляла наркотические вещества.
"Я хорошо знаю Ксению. Запрещенные препараты она никогда не принимала. С Андреем они общались. Но вроде близких отношений между ними не было. Вместе они точно не жили", — заявила приятельница модели Дарья.
Накануне СМИ сообщили, что Ксения Пунтус выпала с третьего этажа дома в центре Москвы. По их информации, перед инцидентом она вернулась из бара в сопровождении Андрея Бакова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул.
Позднее РЕН ТВ сообщил, что в результате происшествия у девушки оказались сломанными кости таза и одна из третей бедренной кости. Она также получила черепно-мозговую травму, ушиб легких и сотрясение мозга.
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Ксения ПунтусМосква
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