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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-12T17:58+0300
https://ria.ru/20200112/1563340976.html
США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
https://cdn24.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_51b95185a5955a67ec4f1acd24787559.jpg
РИА Новости

США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

17:53 12.01.2020 (обновлено: 17:58 12.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий.
"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов", - заявил он в эфире CBS News. Эспер считает, что эти шаги помогут Ирану стать лучше.
Он также добавил, что США не сожалеют об устранении командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, поскольку теперь США в "большей безопасности", однако это не значит, что Соединенным Штатам не нужно быть внимательными в отношении этой страны.
По словам Эспера, у Сулеймани "на руках была кровь сотен американских военнослужащих".
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Глава Пентагона добавил, что операция помогла "сдерживанию Ирана без потерь со стороны США". Он в очередной раз подтвердил версию американских властей, что Сулеймани участвовал в подготовке провокаций в отношении ряда посольств США, которые могли привести к жертвам и захвату заложников.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. В ответ на эту атаку США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперМинистерство обороны СШАИранСША
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