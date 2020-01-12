Финская химпромышленность начнет двухнедельную забастовку 27 января

"Работодатель не хочет договариваться об устранении данных дополнительных часов, настаивает на том, чтобы делать эту работу. Повышение заработной платы даже не обсуждалось, хотя переговоры ведутся с октября", - заявил президент Pro Йорма Малинен. Он подчеркивает, что профсоюз готов к переговорам в любое время.