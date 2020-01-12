Финская химпромышленность начнет двухнедельную забастовку 27 января

ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Один из крупнейших профсоюзов Финляндии Pro объявил о двухнедельной забастовке в химической, резиновой и стеклокерамической промышленности ввиду отсутствия прогресса в переговорах по заключению нового профсоюзного соглашения, сообщает Pro в воскресенье.
Забастовка начнется 27 января.
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Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах работы в месяц. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию. Работодатели с требованиями не согласны.
"Работодатель не хочет договариваться об устранении данных дополнительных часов, настаивает на том, чтобы делать эту работу. Повышение заработной платы даже не обсуждалось, хотя переговоры ведутся с октября", - заявил президент Pro Йорма Малинен. Он подчеркивает, что профсоюз готов к переговорам в любое время.
Всего профсоюз насчитывает 120 тысяч членов, в настоящее время для членов профсоюза действует запрет на сверхурочную работу.
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