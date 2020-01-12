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В Беслане задержан вор, уснувший на месте преступления после застолья
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РИА Новости

В Беслане задержан вор, уснувший на месте преступления после застолья

17:51 12.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ПЯТИГОРСК, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии задержали вора, который вернулся на место преступления и уснул там после застолья интроверта, сообщает МВД по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району обратилась жительница Беслана, которая сообщила полицейским, что кто-то разбил окно ее домовладения. Женщина заподозрила неладное и тут же обратилась в полицию. Полицейские вошли в дом и увидели незнакомца, который попытался скрыться. Стражи порядка задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный – ранее судимый 46-летний житель села Карджин. Он проник ночью в чужой дом и похитил все, что, на его взгляд, представляло ценность: посуду, скатерти, предметы интерьера. Ущерб хозяевам дома оценен в 35 тысяч рублей, отмечает МВД.
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"Подозреваемый продал похищенное имущество проезжавшему мимо таксисту, а на вырученные деньги купил алкоголь. Горячительные напитки мужчина решил выпить в доме, где совершил кражу. И под действием алкоголя там же и уснул", - добавляется в сообщении.

Часть похищенного уже найдена. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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БесланСеверная ОсетияПроисшествия
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