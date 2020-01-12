В Беслане задержан вор, уснувший на месте преступления после застолья

"В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району обратилась жительница Беслана , которая сообщила полицейским, что кто-то разбил окно ее домовладения. Женщина заподозрила неладное и тут же обратилась в полицию. Полицейские вошли в дом и увидели незнакомца, который попытался скрыться. Стражи порядка задержали мужчину", - говорится в сообщении.