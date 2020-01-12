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https://ria.ru/20200112/1563340791.html
В Госдуме оценили слова эстонских политиков о пограндоговоре с Россией
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РИА Новости

В Госдуме оценили слова эстонских политиков о пограндоговоре с Россией

17:42 12.01.2020
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© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
© Фото : Vabariigi Valitsus
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Договор о пограничном сотрудничестве России и Эстонии важен для социально-экономической структуры и культурно-исторического наследия пограничной зоны, поэтому высказывания эстонских политиков против ратификации документа противоречат интересам Таллина, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию, заявив, что "есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией".
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"Договор о пограничном сотрудничестве является важным документом для тех людей, которые живут в этой пограничной зоне. Они часто ездят друг к другу в гости, нуждаются в развитии социально-экономической инфраструктуры, культурно-истерическое наследие тоже необходимо поддерживать в нормальном виде. Это будет возможно в случае ратификации договора о пограничном сотрудничестве… То, что Эстония находит такие сомнительные предлоги для того, чтобы отказаться от ратификации такого нужного договора, на мой взгляд, совершенно неправильно и противоречит интересам самих эстонцев, проживающих в пограничной зоне", - сказал Морозов РИА Новости.
Депутат заявил, что в данной ситуации Россия, наоборот, "протягивает руку дружбы" эстонскому народу и не хочет никакой эскалации напряженности в двухсторонних отношениях. Также депутат отметил, что Евросоюз берет на себя большую часть финансирования договора и подчеркнул, что если у эстонцев есть в законодательстве и конституции несоответствия с сегодняшним положением дел, то, очевидно, им нужно работать над изменением своей конституции.
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"Тартуский договор для нас имеет историческое значение и юридической силы никакой не имеет, так же как и договор, по которому Швеция в свое время передала целиком Эстонию в Российскую империю. Мы не требуем у них вернуться в Российскую империю, поэтому пытаться придать юридическую силу тем договорам, которые давно канули в прошлое – это, на мой взгляд, совершенно неконструктивно и контрпродуктивно", - сказал Морозов.
Депутат считает, что все территориальные разногласия между Россией и Эстонией, которые были до освобождения Эстонии от немецко-фашистской оккупации, нужно оставить в прошлом и строить взаимоотношения, "устремляясь в будущее" и "не ковыряться в разногласиях, которые были давным-давно".

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30 декабря 2019, 19:12Сказано в эфире
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