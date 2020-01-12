Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих"

В субботу Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. По мнению президента США, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране.

Сотни студентов собрались в субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.