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Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих"
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РИА Новости

Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих"

17:36 12.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал иранское руководство "остановить убийство" участников протестных акций, включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.
"Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи (человек - ред.), мир смотрит. Что более важно, смотрят США. Включите обратно интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться (по стране - ред.)! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
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В субботу Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. По мнению президента США, власти Ирана "должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов в стране.
Сотни студентов собрались в субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, от 700 до тысячи студентов начали скандировать "радикальные лозунги", в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Призываю трампа перестать убивать иранских граждан ракетами и иранский народ санкциями!
12 января, 17:40
ZNZlyden Nemets
3010011
Трамп молодец, не вмешивается. За-то санкции за вмешательство, вводит с завидной регулярностью.
12 января, 17:46
CCicicipi
1320002
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