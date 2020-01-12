Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена , приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

"Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание", — сказала она корреспонденту РИА Новости на просьбу подтвердить информацию.

Как следует из записей Йенни Курпен в социальных сетях, она вышла замуж 19 декабря. Из профиля следует, что мужем стал Петер Мадсен. Также в социальных сетях можно найти фотографии, указывающие на то, что она посещала тюрьму, где содержится Мадсен. Сам Мадсен написал в фейсбуке, что отныне просит по всем вопросам обращаться к Курпен.

Датское издание B.T. пишет, что свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает "положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами — убийцами женщин".

Мадсен в 2018 году развелся с супругой, на которой женился в ноябре 2011-го в мэрии Копенгагена. Она жили в открытом браке и не имели детей.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.

Слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной гибели журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что части ее тела слишком долго пролежали в воде.