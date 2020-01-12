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Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина
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РИА Новости

Уроженка России вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина

17:36 12.01.2020 (обновлено: 18:02 12.01.2020)
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CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter MadsenИнженер-изобретатель Петер Мадсен
Инженер-изобретатель Петер Мадсен
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter Madsen
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Женщина по имени Йенни Курпен (Jenny Curpen), которая родилась в Москве и живет в Финляндии, сообщила РИА Новости, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
"Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание", — сказала она корреспонденту РИА Новости на просьбу подтвердить информацию.
Как следует из записей Йенни Курпен в социальных сетях, она вышла замуж 19 декабря. Из профиля следует, что мужем стал Петер Мадсен. Также в социальных сетях можно найти фотографии, указывающие на то, что она посещала тюрьму, где содержится Мадсен. Сам Мадсен написал в фейсбуке, что отныне просит по всем вопросам обращаться к Курпен.
Датское издание B.T. пишет, что свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает "положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами — убийцами женщин".
Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена. Архивное фото
10 августа 2018, 13:08
СМИ: убившего журналистку датского изобретателя Мадсена избили в тюрьме
Мадсен в 2018 году развелся с супругой, на которой женился в ноябре 2011-го в мэрии Копенгагена. Она жили в открытом браке и не имели детей.
Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.
Слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной гибели журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что части ее тела слишком долго пролежали в воде.
Прокуратура считает, что Мадсен задушил Валль или перерезал ей горло и что он планировал это преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки. Мадсен так и не дал четкого ответа на вопрос, почему решил расчленить тело Валль. Судебно-психиатрическое обследование не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у него наблюдаются сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.
Осужденные исправительной колонии
3 июня 2019, 08:00Специальный репортаж
По локоть в крови. Зачем женщины выходят замуж за убийц
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Петер МадсенМоскваДанияВ мире
Популярные комментарии
Климат финки потрясающе действует на женские мозги! Девки, не ездийтя в финляндию.
12 января, 17:42
Валерий Камаев
9200126
По аналогии со стокгольмским, можно назвать это состояние Копенгагенским синдромом. Видимо ждет непередаваемых ощущений от дуновения смерти во время интима.
12 января, 17:42
Von Stirliz
550001
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