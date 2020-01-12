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В Японии на реакторе АЭС произошла нештатная ситуация
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РИА Новости

В Японии на реакторе АЭС произошла нештатная ситуация

17:22 12.01.2020 (обновлено: 18:48 12.01.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaАтомная электростанция Иката, Япония
Атомная электростанция Иката, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Нештатная ситуация случилась на АЭС "Иката" в Японии, инцидент не повлиял на окружающую среду, сообщает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции — компанию Shikoku Electric Power Company.
Как сообщает агентство, во время извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке АЭС "Иката" вместе с верхней частью, фиксирующей их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 регулирующих кассет.
Утечки радиации и влияния на окружающую среду нет. Это первый опыт извлечения смешанного топлива — плутония и урана — МОХ. Возможно, в графике работ возникнет отставание из-за необходимости выяснить причины происшествия.
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АЭС "Иката"ЯпонияВ мире
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