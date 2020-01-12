Власти Онтарио по ошибке предупредили об инциденте на АЭС Пикеринг

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Предупреждение об "инциденте" на АЭС Пикеринг на юго-востоке Канады было выпущено по ошибке, окружающей среде и проживающему недалеко от станции населению ничего не угрожает, сообщила компания Ontario Power Generation.
Ранее канадские СМИ сообщили, что власти провинции Онтарио предупредили о произошедшем на АЭС Пикеринг "инциденте". В частности, телерадиокомпания CBC передавала, что предупреждение было выпущено в 07.24 по местному времени (15.24 мск), оно распространялось на население, проживающее в радиусе 10 километров от АЭС. Тем не менее, отмечалось, что речь не идет о выбросе радиоактивных веществ, каких-либо мер принимать не требуется.
"Предупреждение по поводу АЭС Пикеринг было отправлено по ошибке. Опасности для общества или окружающей среды нет", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.
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