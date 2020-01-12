Власти Онтарио по ошибке предупредили об инциденте на АЭС Пикеринг

Ранее канадские СМИ сообщили, что власти провинции Онтарио предупредили о произошедшем на АЭС Пикеринг "инциденте". В частности, телерадиокомпания CBC передавала, что предупреждение было выпущено в 07.24 по местному времени (15.24 мск), оно распространялось на население, проживающее в радиусе 10 километров от АЭС. Тем не менее, отмечалось, что речь не идет о выбросе радиоактивных веществ, каких-либо мер принимать не требуется.