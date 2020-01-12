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Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные
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РИА Новости

Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные

17:06 12.01.2020
20610
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета Международного паралимпийского комитета, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев
Председатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета Международного паралимпийского комитета, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
"Лучше, конечно, чтобы выходных было больше, но они были короче. Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня. Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике", — сказал РИА Новости Терентьев.
Ранее издание Ura.ru написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои". Позднее Горбачев опроверг эту информацию.
До этого по данной проблеме высказывался член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев. Он прокомментировал предложение депутата Госдумы и экс-руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о необходимости сокращения новогодних выходных, поскольку, по мнению Онищенко, граждане зачастую не знают, чем себя занять, и попросту бездельничают и злоупотребляют алкоголем. Исаев, напротив, считает, что существующая сейчас система новогодних праздников хорошо сбалансирована, а подобные законопроекты по изменению дат праздников регулярно поступают в Госдуму и регулярно отклоняются.
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В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных
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Михаил ТерентьевАндрей ИсаевГосдума РФМихаил ГорбачевРоссияОбщество
Популярные комментарии
В первую очередь надо начать с депутатов Государственной думы. И самое первое это очередной отпуск в 28 календарных дней в году, а не каникулы как у школьников.
12 января, 17:13
Д Денис Хорошев
3200001
Я полностью его поддерживаю!!! Люди, которые кричат «не трогайте новогодние каникулы!», просто не знакомы со статистикой ЗАГС! Сметность возрастает в дни каникул на 3-5 процентов в разных регионах по сравнению с аналогичным периодом в середине января например. Тысячи человек умирают досрочно ежегодно! Да, не все умеют организовать собственный досуг, да, многие не знают меры в употреблении алкоголя - так что нам теперь, искусственно создавать условия, чтоб эти люди быстрее умирали? Я согласен: трёхдневки отдыха в тёплое время года больше пользы принесут, чем 8 дней отдыха зимой.
12 января, 17:29
Руслан Тлеуж
5000016
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