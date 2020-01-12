Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Будет лучше, если выходные в России будут чаще, но станут короче по продолжительности, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев.
"Лучше, конечно, чтобы выходных было больше, но они были короче. Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня. Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике", — сказал РИА Новости Терентьев.
Ранее издание Ura.ru написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои". Позднее Горбачев опроверг эту информацию.
До этого по данной проблеме высказывался член комитета Госдумы по труду Андрей Исаев. Он прокомментировал предложение депутата Госдумы и экс-руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о необходимости сокращения новогодних выходных, поскольку, по мнению Онищенко, граждане зачастую не знают, чем себя занять, и попросту бездельничают и злоупотребляют алкоголем. Исаев, напротив, считает, что существующая сейчас система новогодних праздников хорошо сбалансирована, а подобные законопроекты по изменению дат праздников регулярно поступают в Госдуму и регулярно отклоняются.