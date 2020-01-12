Депутат Госдумы высказался за более частые, но короткие выходные

"Лучше, конечно, чтобы выходных было больше, но они были короче. Чтобы выходные были как можно чаще, но по времени они продолжались не восемь дней, а три-четыре дня. Я думаю, что это было бы полезно для здоровья и было бы важно для того, чтобы можно было делать небольшие перерывы в тяжелом рабочем графике", — сказал РИА Новости Терентьев.