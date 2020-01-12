Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Отрывок разговора, который состоялся между Путиным и Асадом во время посещения лидерами двух стран православной церкви Святой Девы Марии, показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В церкви лидеры беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. По преданию, на пути к городу он ослеп от яркого света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.
25 октября 2019, 08:00"Штатам указали на дверь": как Россия и Турция решили сирийский вопрос
Башар Асад пошутил: "Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально".
"Исправится, исправится. <...> Пригласите, он приедет", — ответил Путин.
Асад выразил готовность принять американское руководство, на что российский президент пообещал передать эти слова Трампу.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии