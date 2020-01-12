Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск

В церкви лидеры беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. По преданию, на пути к городу он ослеп от яркого света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.