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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-12T17:49+0300
https://ria.ru/20200112/1563339756.html
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/58/1563205847_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_909acfc4e3b2762cc790cb7c13d38b64.jpg
РИА Новости

Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск

16:55 12.01.2020 (обновлено: 17:49 12.01.2020)
28424
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Отрывок разговора, который состоялся между Путиным и Асадом во время посещения лидерами двух стран православной церкви Святой Девы Марии, показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
В церкви лидеры беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. По преданию, на пути к городу он ослеп от яркого света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.
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Башар Асад пошутил: "Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально".
"Исправится, исправится. <...> Пригласите, он приедет", — ответил Путин.
Асад выразил готовность принять американское руководство, на что российский президент пообещал передать эти слова Трампу.
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Обсудить 22
Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампБашар АсадВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да, это было с апостолом Павлом... Молодец Путин, подметил.
12 января, 17:12
VVVitaliy V
6130006
Дело рискованное. Американцы имеют обыкновение приезжать и не уезжать обратно!
12 января, 17:16
Von Stirliz
2570002
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