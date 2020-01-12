Спикер парламента властей востока Ливии посетит Россию

БЕНГАЗИ (Ливия), 12 янв - РИА Новости. Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех , поддерживающий Ливийскую национальную армию маршала Халифы Хафтара, отправится в воскресенье в Москву для обсуждения прекращения огня в стране, заявил РИА Новости советник Салеха Хамид ас-Сафи.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии с 0.00 по местному времени (1.00 мск). Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.

"Глава Палаты представителей Агила Салех отправится сегодня (в воскресенье - ред.) в рамках официального визита в российскую столицу Москву на два дня для обсуждения инициативы по прекращению огня", - сообщил ас-Сафи.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.