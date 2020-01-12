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Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
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РИА Новости

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

16:54 12.01.2020 (обновлено: 17:17 12.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Спустя несколько часов врач раскаялся в своих действиях и принес извинения", — отметили в ведомстве.

Чиновники также подтвердили, что медик находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
При этом в Минздраве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал: в больницу сразу вызвали другого врача, а до его прибытия помощь оказывал дежурный медперсонал.
Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.
Больница
17 декабря 2019, 08:00
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Здоровье - ОбществоОмская областьОмскОбщество
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