Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
"Спустя несколько часов врач раскаялся в своих действиях и принес извинения", — отметили в ведомстве.
Чиновники также подтвердили, что медик находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
При этом в Минздраве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал: в больницу сразу вызвали другого врача, а до его прибытия помощь оказывал дежурный медперсонал.
Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.
17 декабря 2019, 08:00"Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах