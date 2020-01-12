Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дежурный врач травмпункта в Дежурный врач травмпункта в Омске , оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает " Российская газета " со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Спустя несколько часов врач раскаялся в своих действиях и принес извинения", — отметили в ведомстве.

Чиновники также подтвердили, что медик находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в Минздраве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал: в больницу сразу вызвали другого врача, а до его прибытия помощь оказывал дежурный медперсонал.