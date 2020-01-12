Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T16:58+0300
https://ria.ru/20200112/1563339659.html
Президент Абхазии призвал оппозицию действовать в правовом поле
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/51/1559575174_0:0:1620:911_1036x0_80_0_0_6a70a039953c5ba0612cbd27e1e97549.jpg
РИА Новости

Президент Абхазии призвал оппозицию действовать в правовом поле

16:53 12.01.2020 (обновлено: 16:58 12.01.2020)
367
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкИзбранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с лидерами оппозиции призвал действовать в правовом поле, сообщает сайт главы государства.
"При посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева состоялись переговоры между президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и представителями оппозиции Алхасом Квицинией и Асланом Бжанией. На встрече присутствовали вице-президент Аслан Барциц и секретарь совета безопасности Мухамед Килба... Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте республики Абхазия", - сообщил сайт президента по итогам встречи.
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
10 января, 23:03
Оппозиция Абхазии одержала тактическую победу, считает эксперт
100010
Обсудить 0
Акции протеста в СухумеАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Сотни протестующих выдвинулись к госдаче президента Абхазии
Рашид Нургалиев
Лидер абхазской оппозиции сообщил, что встретился с Нургалиевым
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Лидер оппозиции отправился на встречу с президентом Абхазии
Рашид Нургалиев
Нургалиев призвал стороны кризиса в Абхазии к мирному урегулированию
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции заявил, что призвал Хаджимбу уйти в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба намерен участвовать в перевыборах президента Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Хаджимба планирует обратиться к народу
Триполи
Спикер парламента властей востока Ливии посетит Россию
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Лидеры оппозиции выступают перед протестующими у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Лидер абхазской оппозиции рассказал о встрече с главой правительства
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
"Северный поток – 2" необходимо довести до конца, заявила Меркель
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49В украинском селе четыре человека утонули в автомобиле, упавшем в пруд
09:47В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
09:47В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
Лента новостейМолния