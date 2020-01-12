Президент Абхазии призвал оппозицию действовать в правовом поле

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с лидерами оппозиции призвал действовать в правовом поле, сообщает сайт главы государства.
"При посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева состоялись переговоры между президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и представителями оппозиции Алхасом Квицинией и Асланом Бжанией. На встрече присутствовали вице-президент Аслан Барциц и секретарь совета безопасности Мухамед Килба... Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего, в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте республики Абхазия", - сообщил сайт президента по итогам встречи.
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