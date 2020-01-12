Раймонд Паулс отметит 84-й день рождения концертом в Юрмале

"На самом деле все мои дни рождения - это обычные рабочие дни", - рассказал Паулс.

Паулс написал для Аллы Пугачевой ставшие суперхитами песни "Маэстро", "Старинные часы", "Миллион алых роз", "Без меня". Он также работал с Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и другими звездами эстрады. После распада СССР занимал пост министра культуры Латвии, а в 1999 году баллотировался на пост президента республики. Музыкант известен также как инициатор международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и "Новая волна".