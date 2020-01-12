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Культура
2020-01-12T16:38+0300
https://ria.ru/20200112/1563339388.html
Раймонд Паулс отметит 84-й день рождения концертом в Юрмале
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РИА Новости

Раймонд Паулс отметит 84-й день рождения концертом в Юрмале

16:38 12.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Саар / Перейти в фотобанкОткрытие международного конкурса "Новая волна" в Юрмале
Открытие международного конкурса Новая волна в Юрмале
© РИА Новости / Владимир Саар
Перейти в фотобанк
РИГА, 12 янв – РИА Новости. Латвийский композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс, которому в воскресенье исполнилось 84 года, вечером даст концерт в малом зале концертного зала "Дзинтари" в Юрмале, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее композитор рассказал журналистам, что считает свой день рождения обычным рабочим днем.

"На самом деле все мои дни рождения - это обычные рабочие дни", - рассказал Паулс.

Паулс родился в 1936 году в Риге. Учился в музыкальной школе имени Эмилса Дарзиньша, позднее в Рижской консерватории по классу фортепиано. С 1964 по 1971 годы руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной филармонии. В 1972 году основал эстрадный ансамбль "Модо".
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Паулс написал для Аллы Пугачевой ставшие суперхитами песни "Маэстро", "Старинные часы", "Миллион алых роз", "Без меня". Он также работал с Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и другими звездами эстрады. После распада СССР занимал пост министра культуры Латвии, а в 1999 году баллотировался на пост президента республики. Музыкант известен также как инициатор международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и "Новая волна".
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КультураРаймонд ПаулсЛатвияЮрмала
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