Раймонд Паулс отметит 84-й день рождения концертом в Юрмале

РИГА, 12 янв – РИА Новости. Латвийский композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс, которому в воскресенье исполнилось 84 года, вечером даст концерт в малом зале концертного зала "Дзинтари" в Юрмале, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее композитор рассказал журналистам, что считает свой день рождения обычным рабочим днем.
"На самом деле все мои дни рождения - это обычные рабочие дни", - рассказал Паулс.
Паулс родился в 1936 году в Риге. Учился в музыкальной школе имени Эмилса Дарзиньша, позднее в Рижской консерватории по классу фортепиано. С 1964 по 1971 годы руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной филармонии. В 1972 году основал эстрадный ансамбль "Модо".
Паулс написал для Аллы Пугачевой ставшие суперхитами песни "Маэстро", "Старинные часы", "Миллион алых роз", "Без меня". Он также работал с Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и другими звездами эстрады. После распада СССР занимал пост министра культуры Латвии, а в 1999 году баллотировался на пост президента республики. Музыкант известен также как инициатор международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и "Новая волна".