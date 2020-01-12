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МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
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РИА Новости

МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции

16:34 12.01.2020 (обновлено: 17:12 12.01.2020)
12315
© AP Photo / Ebrahim NorooziУчастники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Роберта Макэра из-за участия в незаконной акции у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране.

"Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, на встрече Макэру напомнили, что "присутствие иностранных послов на незаконных собраниях несовместимо с их обязанностями в качестве политического представителя их страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".
Иранский МИД ожидает комментариев от британского правительства.
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Агентство Tasnim ранее сообщило, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов.
Участники акции изначально собрались почтить память погибших при крушении украинского самолета, но в результате мероприятие вылилось в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Их разогнала полиция.
По словам замглавы иранского МИД Аббаса Аракчи, Макэра отпустили через 15 минут — сразу после того, как установили его личность. Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание посла, а британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал инцидент грубым и безосновательным нарушением международного права.
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МИД ИранаВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Выслать посла на родину, пусть там по митингам шастает.)
12 января, 16:48
ДИДмитрий Иванов
13630002
Нуланд тоже просто печенье раздавала.Все понимают что эти "товарищи" делают на таких митингах.Гнать в шею.
12 января, 17:03
Иван Иванов
12000001
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