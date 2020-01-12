МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Роберта Макэра из-за участия в незаконной акции у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране.

"Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт Макэр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, на встрече Макэру напомнили, что "присутствие иностранных послов на незаконных собраниях несовместимо с их обязанностями в качестве политического представителя их страны и противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".

Иранский МИД ожидает комментариев от британского правительства.

Агентство Tasnim ранее сообщило, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов.

Участники акции изначально собрались почтить память погибших при крушении украинского самолета, но в результате мероприятие вылилось в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Их разогнала полиция.