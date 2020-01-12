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Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в Instagram
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РИА Новости

Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в Instagram

16:32 12.01.2020
45100
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подруга и коллега модели Ксении Пунтус, выпавшей из окна третьего этажа в Москве, Надежда Юмашева рассказала о травле в адрес девушки в соцсетях.
Юмашева отметила, что в Instagram Пунтус пользователи оставляют массу негативных комментариев, в том числе обвиняя модель в наркотической зависимости.
Коллега пострадавшей подчеркнула, что девушке будет нелегко увидеть подобные сообщения, когда она придет в себя, и попросила подписчиков "быть добрее".
По данным СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После того как друзья отвезли пару домой, Баков лег спать. О происшествии с Пунтус он узнал от сотрудников полиции.
Ксения Пунтус сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, она снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
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МоскваКсения ПунтусОбщество
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Jora Burbon
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РПРостовский Папа
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