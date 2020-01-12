Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в Instagram

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подруга и коллега модели Подруга и коллега модели Ксении Пунтус , выпавшей из окна третьего этажа в Москве , Надежда Юмашева рассказала о травле в адрес девушки в соцсетях.

Юмашева отметила, что в Instagram Пунтус пользователи оставляют массу негативных комментариев, в том числе обвиняя модель в наркотической зависимости.

Коллега пострадавшей подчеркнула, что девушке будет нелегко увидеть подобные сообщения, когда она придет в себя, и попросила подписчиков "быть добрее".

По данным СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. После того как друзья отвезли пару домой, Баков лег спать. О происшествии с Пунтус он узнал от сотрудников полиции.