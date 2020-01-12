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Лидер абхазской оппозиции заявил, что призвал Хаджимбу уйти в отставку
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РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции заявил, что призвал Хаджимбу уйти в отставку

16:29 12.01.2020 (обновлено: 16:31 12.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Бжании и Хаджимбы проходили на госдаче. После них Бжания уехал к своим сторонникам, ожидавшим его у захваченной ими администрации президента. Одновременно с Бжанией госдачу покинул заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Ранее Нургалиев проводил встречи как с Хаджимбой, так и с Бжанией.
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"Мы обозначили свою позицию – передали требование уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ", - сказал Бжания, обратившись к нескольким сотням сторонников.
Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
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