Лидер абхазской оппозиции заявил, что призвал Хаджимбу уйти в отставку

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры Бжании и Хаджимбы проходили на госдаче. После них Бжания уехал к своим сторонникам, ожидавшим его у захваченной ими администрации президента. Одновременно с Бжанией госдачу покинул заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев. Ранее Нургалиев проводил встречи как с Хаджимбой, так и с Бжанией.

"Мы обозначили свою позицию – передали требование уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ", - сказал Бжания, обратившись к нескольким сотням сторонников.

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.