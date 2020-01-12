В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Длинные праздники дают многим людям единственную возможность заняться собой и не связанными с ежедневной работой вещами, считает первый зампред комиссии Длинные праздники дают многим людям единственную возможность заняться собой и не связанными с ежедневной работой вещами, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов

Ранее издание Ура.ру написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои". Позднее Горбачев опроверг эту информацию.

"О вещах, которые относятся к людям, их нужно спрашивать. Важно понимать, что люди действительно хотят. Для многих новогодние праздники стали отдушиной, когда можно заниматься собой, какими-то вещами, не связанными с каждодневной работой. Всегда есть два мнения: надо-не надо оставлять праздники, надо или не надо работать 31 декабря", - сказал Кирьянов РИА Новости.

Что касается майских праздников, по словам члена ОП РФ, эта тема еще более актуальна.