В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Длинные праздники дают многим людям единственную возможность заняться собой и не связанными с ежедневной работой вещами, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Ранее издание Ура.ру написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои". Позднее Горбачев опроверг эту информацию.
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"О вещах, которые относятся к людям, их нужно спрашивать. Важно понимать, что люди действительно хотят. Для многих новогодние праздники стали отдушиной, когда можно заниматься собой, какими-то вещами, не связанными с каждодневной работой. Всегда есть два мнения: надо-не надо оставлять праздники, надо или не надо работать 31 декабря", - сказал Кирьянов РИА Новости.
Что касается майских праздников, по словам члена ОП РФ, эта тема еще более актуальна.
"Многие уезжают отдыхать в регионы, на море, в другие страны. Многие уезжают работать на дачи... Это важно для психологического здоровья людей. Сокращать ни в коем случае не надо. Никакой производительности не будет, если человек будет работать в режиме робота. И новогодние, и майские праздники помогают от этого отойти", - отметил Кирьянов.
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