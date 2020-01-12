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В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных
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РИА Новости

В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных

16:16 12.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Длинные праздники дают многим людям единственную возможность заняться собой и не связанными с ежедневной работой вещами, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Ранее издание Ура.ру написало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев якобы высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои". Позднее Горбачев опроверг эту информацию.
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"О вещах, которые относятся к людям, их нужно спрашивать. Важно понимать, что люди действительно хотят. Для многих новогодние праздники стали отдушиной, когда можно заниматься собой, какими-то вещами, не связанными с каждодневной работой. Всегда есть два мнения: надо-не надо оставлять праздники, надо или не надо работать 31 декабря", - сказал Кирьянов РИА Новости.
Что касается майских праздников, по словам члена ОП РФ, эта тема еще более актуальна.
"Многие уезжают отдыхать в регионы, на море, в другие страны. Многие уезжают работать на дачи... Это важно для психологического здоровья людей. Сокращать ни в коем случае не надо. Никакой производительности не будет, если человек будет работать в режиме робота. И новогодние, и майские праздники помогают от этого отойти", - отметил Кирьянов.
Календарь праздничных дней 2020
8 мая 2019, 16:53
Проект календаря праздничных дней в 2020 году
46200210
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Артем КирьяновМихаил ГорбачевРоссияОбщество
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