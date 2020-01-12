Москвичей предупредили об усилении ветра

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в ближайший час и до 10.00 понедельника.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 13 января в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
11 января, 19:18В воскресенье в Москве может выпасть до десяти сантиметров снега
В связи с непогодой МЧС рекомендует горожанам по возможности оставаться дома. Согласно рекомендациям, водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.