Москвичей предупредили об усилении ветра

В воскресенье в Москве может выпасть до десяти сантиметров снега

В воскресенье в Москве может выпасть до десяти сантиметров снега

В связи с непогодой МЧС рекомендует горожанам по возможности оставаться дома. Согласно рекомендациям, водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.