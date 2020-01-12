Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T16:06+0300
https://ria.ru/20200112/1563338493.html
В Ираке в ходе протестов пострадали 48 полицейских и 11 демонстрантов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/03/1559530305_0:389:2415:1747_1036x0_80_0_0_29ad70600703593ba23704e85edfb2db.jpg
РИА Новости

В Ираке в ходе протестов пострадали 48 полицейских и 11 демонстрантов

16:06 12.01.2020
1190
© AP Photo / Hadi MizbanПротесты в Ираке
Протесты в Ираке
© AP Photo / Hadi Mizban
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Шестьдесят человек, в том числе 48 полицейских, пострадали в столкновениях сил безопасности и студентов возле здания университета Васит в провинции Васит на востоке Ирака, сообщил источник в силах безопасности иракскому телеканалу "Ас-Сумария".
"Из полиции 48 сотрудников получили ранения, также пострадали 11 демонстрантов", - сказал источник.
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
11 января, 18:17
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Протесты в провинции Васит, которая граничит с Ираном, с требованием конституционных изменений и смены правительства продолжаются с октября прошлого года, они вновь вспыхнули в начале января. Участники акций протеста перекрывают дороги, мосты через реку Тигр, а также продолжают всеобщую забастовку.
8001140
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Источник сообщил об обстреле военной базы на севере Ирака
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Солдаты армии США на учениях в Европе
Персонал США не пострадал при обстреле авиабазы в Ираке
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал иранские власти "не убивать протестующих"
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара задержала итальянское судно
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник
Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
09:47В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Лента новостейМолния