В Ираке в ходе протестов пострадали 48 полицейских и 11 демонстрантов

Протесты в провинции Васит, которая граничит с Ираном, с требованием конституционных изменений и смены правительства продолжаются с октября прошлого года, они вновь вспыхнули в начале января. Участники акций протеста перекрывают дороги, мосты через реку Тигр, а также продолжают всеобщую забастовку.