На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева. Архивное фото

Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве фейсбуке. Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой , жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, <…> в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", — написал Аваков.

В настоящий момент, по его словам, идут следственные действия.