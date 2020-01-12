На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в фейсбуке.
"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, <…> в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", — написал Аваков.
В настоящий момент, по его словам, идут следственные действия.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".
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