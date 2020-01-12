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На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
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РИА Новости

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

16:05 12.01.2020 (обновлено: 20:45 12.01.2020)
100930
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкСупруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева. Архивное фото
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в фейсбуке.
"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, <…> в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", — написал Аваков.
В настоящий момент, по его словам, идут следственные действия.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".
Место нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области
7 ноября 2017, 16:53
В Киеве заявили, что нашли автомат, из которого могли убить Окуеву
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Обсудить 10
Амина ОкуеваАрсен АваковАдам ОсмаевМВД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я чего-то не понял. Аваков пишет в фейсбуке по-русски и его до сих пор не обвинили в госизмене, работе на Кремль и пропаганде русского языка?!
12 января, 18:08
ttrit77
114330004
Амина Окуева, она же - Наталья Никифорова, уроженка Одессы...
12 января, 17:36
Виталий Сапроненко
4595020
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