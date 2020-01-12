Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Абхазии Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания приехал на государственную дачу, где должна пройти его встреча с президентом республики Раулем Хаджимбой , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

У ворот госдачи находятся около 30 сторонников оппозиции, ожидающиеся результатов переговоров. Ранее Бжания заявлял, что темой переговоров с Хаджимбой будут вопросы "вытекающие из решения верховного суда и центризбиркома о назначении новых выборов президента".

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.