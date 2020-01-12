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Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом
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РИА Новости

Лидер оппозиции Абхазии приехал на встречу с президентом

16:00 12.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания приехал на государственную дачу, где должна пройти его встреча с президентом республики Раулем Хаджимбой, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У ворот госдачи находятся около 30 сторонников оппозиции, ожидающиеся результатов переговоров. Ранее Бжания заявлял, что темой переговоров с Хаджимбой будут вопросы "вытекающие из решения верховного суда и центризбиркома о назначении новых выборов президента".
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Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
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