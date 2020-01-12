Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 12 янв — РИА Новости. Семь государств — членов Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации.

Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.

Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.

В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии.