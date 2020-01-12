Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН

МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 12 янв — РИА Новости. Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации.
Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.
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Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.
В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии.
В то же время, как пояснил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, должники "все еще могут заплатить необходимые суммы до следующего голосования в Генассамблее". По его словам, в этом случае они смогут сохранить право голоса.
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