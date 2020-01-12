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В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
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РИА Новости

В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

15:51 12.01.2020 (обновлено: 16:39 12.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта
Взлетно-посадочная полоса аэропорта
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Происшествие случилось поздно вечером в субботу. Двадцатипятилетняя Мохини Мондол через 40 минут после вылета из Калькутты дала записку одному из членов экипажа и попросила передать ее пилоту. Девушка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент.
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Пилот сообщил диспетчерам о случившемся и заявил, что возвращает самолет обратно в Калькутту из-за угрозы взрыва. Вскоре управление воздушным движением аэропорта Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности. Самолет после посадки отбуксировали на изолированную стоянку.
Силовики задержали пассажирку и передали в руки местной полиции, после этого специалисты тщательно обыскали самолет.

"У нее на теле не было бомбы. Дальнейшее расследование продолжается. Она еще должна рассказать, почему создала угрозу взрыва бомбы, почему направлялась в Мумбаи и почему хотела, чтобы самолет вернулся в Калькутту", — сообщил изданию представитель полиции аэропорта.

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