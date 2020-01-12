В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

Происшествие случилось поздно вечером в субботу. Двадцатипятилетняя Мохини Мондол через 40 минут после вылета из Калькутты дала записку одному из членов экипажа и попросила передать ее пилоту. Девушка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент.