В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся

КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Ночью в воскресенье в Киеве автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся, водитель погиб, четверо пассажиров получили травмы, сообщила госслужба по ЧС Украины.
"Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей. В 3.19 (4.19 мск - ред.) пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции", - сообщила пресс-служба на своей странице в Facebook.
Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.