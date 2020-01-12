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В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся
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РИА Новости

В Киеве автомобиль врезался в столб и загорелся

15:38 12.01.2020
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Ночью в воскресенье в Киеве автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся, водитель погиб, четверо пассажиров получили травмы, сообщила госслужба по ЧС Украины.
"Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей. В 3.19 (4.19 мск - ред.) пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции", - сообщила пресс-служба на своей странице в Facebook.
На месте ДТП с участием двух автомобилей в Рязанской области. 12 января 2020
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Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.
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