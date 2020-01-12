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https://ria.ru/20200112/1563337830.html
МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой
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РИА Новости

МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой

15:37 12.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании Роберт Макэр был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации, когда стало известно о личности задержанного, он был отпущен через 15 минут.
"Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что задержанный человек утверждает, что он посол Великобритании, я сказал: "Не может быть!" Только после моего телефонного разговора с ним я узнал, к моему большому удивлению, что это он. Пятнадцать минут спустя он был свободен", - написал Аракчи в своем аккаунте в Twitter.
Британский дипломат Роберт Макэр
Вчера, 12:41
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.
Обеспокоенность временным задержанием посла выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла, а глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра в Тегеране грубым и безосновательным нарушением международного права.
Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране
Вчера, 01:27
Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
22132009
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Доминик РаабАббас АракчиМИД ИранаВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Нечего послам делать на уличных акциях протеста... Зашибут ненароком
12 января, 15:42
ZNZlyden Nemets
1000010
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