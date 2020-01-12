МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой

Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.