МИД Ирана назвал задержание британского посла на демонстрации ошибкой

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании Роберт Макэр был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации, когда стало известно о личности задержанного, он был отпущен через 15 минут.
"Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что задержанный человек утверждает, что он посол Великобритании, я сказал: "Не может быть!" Только после моего телефонного разговора с ним я узнал, к моему большому удивлению, что это он. Пятнадцать минут спустя он был свободен", - написал Аракчи в своем аккаунте в Twitter.
Агентство Tasnim ранее сообщало, что посла Британии в Иране, "присутствовавшего и занимавшегося организацией, подстрекательством, а также руководившего некоторыми радикальными действиями" на субботних протестах в Тегеране, задержали на несколько часов. Речь идет об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице, собравшихся в субботу почтить погибших при крушении украинского самолета. Эта акция вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция, сообщали ранее местные СМИ.
Обеспокоенность временным задержанием посла выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание британского посла, а глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра в Тегеране грубым и безосновательным нарушением международного права.