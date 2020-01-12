Лидер оппозиции отправился на встречу с президентом Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отправился на встречу с президентом страны Раулем Хаджимбой , которая пройдет на президентской госдаче, передает корреспондент РИА Новости.

Около госдачи собрались десятки сторонников Бжании. Он заявил собравшимся, что темой встречи будут вопросы "вытекающие из решения верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента".

Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.