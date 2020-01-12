Лидер оппозиции отправился на встречу с президентом Абхазии

СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отправился на встречу с президентом страны Раулем Хаджимбой, которая пройдет на президентской госдаче, передает корреспондент РИА Новости.
Около госдачи собрались десятки сторонников Бжании. Он заявил собравшимся, что темой встречи будут вопросы "вытекающие из решения верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента".
Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. В воскресенье Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что такое предложение выдвинуто в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.