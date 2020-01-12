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Болгария активнее строит ГТС для "Турецкого потока", заявил Миллер
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РИА Новости

Болгария активнее строит ГТС для "Турецкого потока", заявил Миллер

15:29 12.01.2020
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© Фото : TurkStreamСтроительство "Турецкого потока"
Строительство Турецкого потока
© Фото : TurkStream
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв - РИА Новости. Болгария стала активнее строить ГТС для "Турецкого потока" в своей стране, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны. Путин тогда добавил, что если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы.
Строительство газопровода Турецкий поток
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Посол России в Болгарии Анатолий Макаров в середине декабря заявлял, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербию по "Турецкому потоку" уже 31 мая 2020 года.
"Мы видим, что ... наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивно, чем какое-то время тому назад", — сказал Миллер в интервью программе в воскресенье.
Министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что Болгария свои обязательства в этой части выполнит. "Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены в том, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят", — отметил глава минэнерго.
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При этом президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в его стране необходимое строительство уже завершено. "Мы все построили, но мы все еще ждем, когда болгары закончат участок газопровода в этой стране", - заявил Вучич в интервью программе.
В свою очередь, болгарская сторона заявляет о том, что строительство идет полным ходом. "Болгария строит свою газораспределительную сеть. И чем больше газа приходит из России и Азербайджана, тем больше мы сможем по нашему газопроводу транспортировать через Болгарию. Для этого мы готовы, это мы строим", - заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Церемония запуска "Турецкого потока" прошла 8 января в Стамбуле. Газопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
30190111
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Турецкий потокАлексей МиллерГазпромБойко БорисовСтамбулБолгарияЭкономика
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