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В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
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РИА Новости

В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны

15:23 12.01.2020 (обновлено: 15:26 12.01.2020)
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© AP Photo / dpa / Marcel KuschСкоростной междугородний поезд, сошедший с рельсов под Дортмундом, Германия. 1 мая 2017
Скоростной междугородний поезд, сошедший с рельсов под Дортмундом, Германия. 1 мая 2017
© AP Photo / dpa / Marcel Kusch
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

"Одна из крупнейших в истории города эвакуаций проходит в Дортмунде", - говорится в сообщении, согласно которому эвакуация затронет приблизительно 14 тысяч человек.

Эвакуация нарушила привычный ритм жизни города - в частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал, о чем в Twitter сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn. По данным телерадиокомпании WDR, уже подтвердились подозрения на наличие двух бомб, поиски продолжаются. В общей сложности речь идет, предположительно, о четырех бомбах.
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Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияДортмундВ мире
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