В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны

"Одна из крупнейших в истории города эвакуаций проходит в Дортмунде", - говорится в сообщении, согласно которому эвакуация затронет приблизительно 14 тысяч человек.

Эвакуация нарушила привычный ритм жизни города - в частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал, о чем в Twitter сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn. По данным телерадиокомпании WDR, уже подтвердились подозрения на наличие двух бомб, поиски продолжаются. В общей сложности речь идет, предположительно, о четырех бомбах.