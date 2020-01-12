Армия Хафтара задержала итальянское судно

БЕНГАЗИ, 12 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного Правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.
"Принадлежащий Ливийской национальной армии корабль вынудил итальянское судно изменить маршрут и направиться в Бенгази во исполнение приказа командующего штабом ВМС Ливии о запрете захода в порты Мисраты и Хомса. В настоящее время идет допрос команды судна и обыск корабля", — отметил представитель ЛНА.
По его словам, судно из Италии — коммерческое. Ас-Сабит пояснил, что если в ходе проверки на судне будет найдено оружие, то его команда окажется под следствием, если же ничего запрещенного на борту не будет найдено, судно отпустят, заставив разгрузиться в Бенгази.
Ранее ЛНА Хафтара выпустила предостережение в отношении заходов в порты Мисраты и Хомса, на что Правительство национального согласия в Триполи заявило, что эти порты находятся под их контролем, работают в обычном режиме и никакого запрета на заход в них не существует.