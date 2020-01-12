Армия Хафтара задержала итальянское судно

"Принадлежащий Ливийской национальной армии корабль вынудил итальянское судно изменить маршрут и направиться в Бенгази во исполнение приказа командующего штабом ВМС Ливии о запрете захода в порты Мисраты и Хомса. В настоящее время идет допрос команды судна и обыск корабля", — отметил представитель ЛНА.

Ранее ЛНА Хафтара выпустила предостережение в отношении заходов в порты Мисраты и Хомса, на что Правительство национального согласия в Триполи заявило, что эти порты находятся под их контролем, работают в обычном режиме и никакого запрета на заход в них не существует.