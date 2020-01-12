Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T16:48+0300
https://ria.ru/20200112/1563337456.html
Армия Хафтара задержала итальянское судно
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/81/1559808152_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_53cdaa7930d3a9876ce8fc24b8910075.jpg
РИА Новости

Армия Хафтара задержала итальянское судно

15:22 12.01.2020 (обновлено: 16:48 12.01.2020)
3836
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
БЕНГАЗИ, 12 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного Правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.

"Принадлежащий Ливийской национальной армии корабль вынудил итальянское судно изменить маршрут и направиться в Бенгази во исполнение приказа командующего штабом ВМС Ливии о запрете захода в порты Мисраты и Хомса. В настоящее время идет допрос команды судна и обыск корабля", — отметил представитель ЛНА.

По его словам, судно из Италии — коммерческое. Ас-Сабит пояснил, что если в ходе проверки на судне будет найдено оружие, то его команда окажется под следствием, если же ничего запрещенного на борту не будет найдено, судно отпустят, заставив разгрузиться в Бенгази.
Ранее ЛНА Хафтара выпустила предостережение в отношении заходов в порты Мисраты и Хомса, на что Правительство национального согласия в Триполи заявило, что эти порты находятся под их контролем, работают в обычном режиме и никакого запрета на заход в них не существует.
Бойцы ПНС в Триполи
Вчера, 15:17
ЛАГ призывает стороны конфликта в Ливии придерживаться перемирия
4944103
Обсудить 2
Халифа ХафтарЛивияБенгазиВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп не имеет права "позорить" персидский язык, заявили в МИД Ирана
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Израиль обратился к ряду стран из-за решения МУС
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран. 11 января 2020
МИД Ирана вызвал британского посла из-за участия в незаконной акции
Строительство газопровода Турецкий поток
Миллер рассказал о контрактах на поставки газа через "Турецкий поток"
Акция протеста в Иране
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил Миллер
Военнослужащие армии США
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
09:47В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Лента новостейМолния