В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее Чубаров, который также является главой "Меджлиса крымскотатарского народа"*, предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

По словам Паниной, предложение Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу".

"Вместо того чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках", - сказала Панина РИА Новости.

Депутат заявила, что хан Девлет-Гирей был не самым успешным военачальником, потерпевшим в 1572 году, всего через год после нападения на Москву, сокрушительное поражение в битве при Молодях, где погибло 90% его армии.

Политик отметила также, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины.

"Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти "юбилеи"? - задалась вопросом Панина.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал "переименовать" полуостров.