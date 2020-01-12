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В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"

15:21 12.01.2020
18836
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы" направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Чубаров, который также является главой "Меджлиса крымскотатарского народа"*, предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Вчера, 10:01
Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
По словам Паниной, предложение Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу".
"Вместо того чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках", - сказала Панина РИА Новости.
Депутат заявила, что хан Девлет-Гирей был не самым успешным военачальником, потерпевшим в 1572 году, всего через год после нападения на Москву, сокрушительное поражение в битве при Молодях, где погибло 90% его армии.
Политик отметила также, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины.
"Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти "юбилеи"? - задалась вопросом Панина.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре он объявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал "переименовать" полуостров.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаГосдума РФВерховная Рада УкраиныЕлена ПанинаМоскваКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Они хотели что бы их заметили? Их заметили. А надо было проигнорировать.
12 января, 18:26
igor nigarb
2981000
Какая полезная новость. А главное все же поверят. Браво, министерство пропаганды пищит от удовольствия.
12 января, 15:44
Василий Кондратьев
11010019
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