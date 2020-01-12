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ЛАГ призывает стороны конфликта в Ливии придерживаться перемирия
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РИА Новости

ЛАГ призывает стороны конфликта в Ливии придерживаться перемирия

15:17 12.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) приветствует прекращение огня в Ливии и призывает стороны поддержать международные усилия, направленные на деэскалацию конфликта, говорится в заявлении панарабской организации.
"ЛАГ призывает ливийские стороны придерживаться прекращения боевых действий, добиваться снижения всех проявлений эскалации", - отмечается в документе.
В ЛАГ выразили надежду, что стороны конфликта поддержат усилия, направленные на достижение постоянного прекращения огня и возобновление политического процесса примирения под эгидой спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саляме и в рамках берлинского процесса.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Позже Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа объявили о прекращении боевых действий. Каждая из сторон пообещала ответить на любое нарушение прекращения огня.
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