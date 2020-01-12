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Миллер рассказал о контрактах на поставки газа через "Турецкий поток"
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РИА Новости

Миллер рассказал о контрактах на поставки газа через "Турецкий поток"

15:11 12.01.2020
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1" рассказал о контрактах на поставки газа через "Турецкий поток".
"Поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором", — сказал Миллер.
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Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле 8 января с участием президентов России, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова. "Турецкий поток" – это газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Турецкий потокАлексей МиллерГазпромТурцияЭкономика
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