МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing

"В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.