МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранское внешнеполитическое ведомство открыло горячую линию для родственников и близких погибших в результате крушения украинского самолета около Тегерана.
"В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.
As part of practical measures to assist families of victims of #PS752 tragic disaster, the Ministry of Foreign Affairs has set up a hotline. It is manned 24/7.— Javad Zarif (@JZarif) 12 января 2020 г.
Number: +98 21 61153009
Embassies have also been instructed to facilitate assistance to families/friends of victims.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.