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МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing
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РИА Новости

МИД Ирана открыл горячую линию в связи с крушением украинского Boeing

15:07 12.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранское внешнеполитическое ведомство открыло горячую линию для родственников и близких погибших в результате крушения украинского самолета около Тегерана.
"В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших", - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 11:16
МИД Ирана окажет консульскую помощь семьям жертв сбитого Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранВ мире
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