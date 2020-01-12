Иран и Украина договорятся о компенсациях семьям погибших в катастрофе

"Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам (Ирану и Украине – ред.) необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резаифар.

По его словам, Boeing был застрахован одной из украинских компаний, которая покрывает ущерб, причиненный самолету, пассажирам и их вещам. Однако страховка распространяется на авиакатастрофы, произошедшие по ошибке пилотов, и такие аварии, как "крушение из-за того, что самолет врезался в гору". Таким образом, в данном случае необходимо провести переговоры, чтобы определить все аспекты выплат компенсации.