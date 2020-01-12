ЛНР обвинила ВСУ в сокрытии вооружения, из которого обстреляли Кировск

Ранее Народная милиция сообщила об артобстреле из орудий калибром 122 миллиметра со стороны Орехово, подконтрольного ВС Украины, города Кировск в ЛНР и ранении мирного жителя. По данным Народной милиции, повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП. Позже представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что силовики использовали вооружение калибром 152 миллиметра.

"С целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Орехово военнослужащие ВС Украины применили средства радиоэлектронной борьбы для создания помех работе беспилотников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам Филипоненко, действия силовиков привели к потере управления над аппаратом миссии. Он уточнил, что таким образом военнослужащие ВС Украины пытались скрыть от наблюдателей миссии размещение у линии соприкосновения запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра, из которых, по данным Народной милиции, вели огонь по Кировску.

"После чего боевики осуществили посадку БПЛА на своих позициях, стерли записи и передали беспилотник представителям ОБСЕ. Данный факт подтверждается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.