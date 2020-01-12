Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T15:04+0300
https://ria.ru/20200112/1563337110.html
ЛНР обвинила ВСУ в сокрытии вооружения, из которого обстреляли Кировск
https://cdn22.img.ria.ru/images/150493/34/1504933493_0:258:3071:1985_1036x0_80_0_0_2d7d181d121b7b33ea1d5d816ac486dc.jpg
РИА Новости

ЛНР обвинила ВСУ в сокрытии вооружения, из которого обстреляли Кировск

15:04 12.01.2020
1965
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения жилого дома в результате обстрела Донецка
Повреждения жилого дома в результате обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Повреждения жилого дома в результате обстрела Донецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Военнослужащие ВС Украины пытаются скрыть от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ арторудия, из которых в пятницу обстреляли Кировск в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция сообщила об артобстреле из орудий калибром 122 миллиметра со стороны Орехово, подконтрольного ВС Украины, города Кировск в ЛНР и ранении мирного жителя. По данным Народной милиции, повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП. Позже представительство ЛНР в СЦКК уточнило, что силовики использовали вооружение калибром 152 миллиметра.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Вчера, 13:58
ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР
"С целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Орехово военнослужащие ВС Украины применили средства радиоэлектронной борьбы для создания помех работе беспилотников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам Филипоненко, действия силовиков привели к потере управления над аппаратом миссии. Он уточнил, что таким образом военнослужащие ВС Украины пытались скрыть от наблюдателей миссии размещение у линии соприкосновения запрещенных минскими соглашениями арторудий калибром 152 миллиметра, из которых, по данным Народной милиции, вели огонь по Кировску.
"После чего боевики осуществили посадку БПЛА на своих позициях, стерли записи и передали беспилотник представителям ОБСЕ. Данный факт подтверждается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ", - дополнил Филипоненко.
Он призвал СММ ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
1020060
Обсудить 2
СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКировскУкраинаВ мире
Рекомендуем
КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Украинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область
ВСУ разместили военную технику вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
ВСУ подводят тяжелое вооружение к линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием по Донбассу в Минске
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП при обстреле в Донбассе
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Амина Окуева
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, заявил Путин
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
КПП Станица Луганская в ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
09:41В Башкирии один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
09:41В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
09:40На Ямале женщина заплатит штраф за ложное обвинение в изнасиловании
09:27В Воронеже закрыли подпольный цех по производству поддельных сигарет
09:26СК назвал мотив убийства журналистов в ЦАР
09:22МИД подтвердил, что в Москве пройдет встреча Сарраджа и Хафтара
09:18В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
09:14В комитете ГД призвали доработать проект о блокировке аккаунтов e-mail
09:06Неисправный самолет "Аэрофлота" вылетит из Челябинска в Москву пустым
09:06Источник рассказал о планах по переговорам Сарраджа и Хафтара в Москве
09:00Ученые создали лекарство для защиты устриц от смертельной болезни
08:59В профсоюзе оценили идею об изменении системы оплаты труда учителей
08:56Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
08:55Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:51Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
08:44Японец подал в суд из-за отказа в выдаче паспорта после плена в Сирии
08:38Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
08:35В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
08:30На Алтае родители назвали ребенка в честь героя сериала "Бригада"
Лента новостейМолния