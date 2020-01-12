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Работа аэропорта в Маниле нарушена из-за вулканического пепла
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РИА Новости

Работа аэропорта в Маниле нарушена из-за вулканического пепла

15:18 12.01.2020 (обновлено: 17:15 12.01.2020)
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© AP Photo / Jogs DanaoИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
© AP Photo / Jogs Danao
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Манилы временно приостановил прием и отправку рейсов после того, как вулкан Тааль, который находится в 85 километрах от воздушной гавани, выбросил столб пепла.
"Выполнение рейсов в международном аэропорту Манилы временно приостановлено в связи с вулканическим пеплом, выброшенным в результате извержения вулкана Тааль. Пожалуйста, координируйтесь с вашими авиакомпаниями по поводу более подробной информации о полетах", - говорится в заявлении аэропорта в Facebook.
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В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Ранее сообщалось, что из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
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