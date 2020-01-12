Работа аэропорта в Маниле нарушена из-за вулканического пепла

"Выполнение рейсов в международном аэропорту Манилы временно приостановлено в связи с вулканическим пеплом, выброшенным в результате извержения вулкана Тааль. Пожалуйста, координируйтесь с вашими авиакомпаниями по поводу более подробной информации о полетах", - говорится в заявлении аэропорта в Facebook.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Ранее сообщалось, что из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.